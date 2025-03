Nova onda de calor chega a São Paulo com temperaturas de até 37 graus Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/03/2025 - 10h54 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma nova onda de calor atinge várias regiões do Brasil, incluindo São Paulo, onde cidades do interior poderão registrar até 37 graus. Na capital, a máxima prevista é de 31 graus. A Defesa Civil alerta para pancadas de chuva isoladas, com possibilidade de granizo e ventos fortes. Na segunda-feira (10), uma frente fria deve chegar, reduzindo as temperaturas e trazendo mais chuvas.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro