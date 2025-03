Ônibus cai em ribanceira na Dutra e deixa um morto e 25 feridos Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/03/2025 - 10h20 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h11 ) twitter

Um ônibus caiu em uma ribanceira na Via Dutra, interior de São Paulo. Uma pessoa morreu e 25 ficaram feridas. Os feridos foram levados a hospitais da região. O veículo transportava inicialmente 37 passageiros, mas tinha mais pessoas devido à coleta adicional após a quebra de outro ônibus. A viagem começou no Rio de Janeiro com destino a São Paulo.

