Ônibus cai em ribanceira próximo a Pindamonhangaba (SP) e deixa uma pessoa morta Acidente ocorreu durante trajeto do Rio de Janeiro a São Paulo e deixou mais de 20 feridos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 11h12 (Atualizado em 06/03/2025 - 11h13 )

Na madrugada desta quinta-feira (6), um ônibus caiu em uma ribanceira na Via Dutra, próximo a Pindamonhangaba, no interior de São Paulo . Uma pessoa morreu e 25 ficaram feridas. Os feridos foram levados para hospitais da região.

O veículo partiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo, inicialmente transportando 37 passageiros, mas estava com mais viajantes após a quebra de outro ônibus da frota.

A empresa responsável, Viação 1001, informou que as causas do acidente estão sob investigação e que está colaborando com as autoridades para esclarecer o ocorrido.

