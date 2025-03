Operário morre em desabamento de obra em Cotia (SP) Renato Pereira da Silva estava em seu primeiro dia de trabalho Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operário morre após desabamento de obra em Cotia (SP)

Um desabamento em uma construção em Cotia, na Grande São Paulo, resultou na morte de Renato Pereira da Silva, de 28 anos, e deixou outros três operários feridos, um deles em estado grave. O acidente ocorreu no final do expediente, no primeiro dia de trabalho de Renato. O Corpo de Bombeiros utilizou equipamentos para facilitar as buscas e localizou o corpo após um trabalho minucioso entre os escombros.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas do desabamento. A Defesa Civil também examinará a estrutura para determinar o que provocou o acidente. A obra tinha permissão da prefeitura e os responsáveis técnicos, incluindo o engenheiro e o arquiteto, ainda serão ouvidos no decorrer das investigações.

Assista em vídeo - Operário morre após desabamento de obra em Cotia (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!