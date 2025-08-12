Paciente tetraplégico recebe bolsa de estudos e planeja nova carreira

Clayton Cipriano, tetraplégico há 25 anos, recebeu bolsa integral para estudar à distância.
Ele planeja cursar empreendedorismo digital e depois direito, visando reintegração social.
Um dispositivo de acessibilidade facilita seu acesso à internet e tecnologia.
Clayton busca conquistar independência, um emprego e uma vida plena, apesar das adversidades.
Clayton Cipriano, que vive há mais de duas décadas no Hospital Geriátrico Dom Pedro II, recebeu uma bolsa integral para estudar à distância e um dispositivo de acessibilidade. Tetraplégico desde os 19 anos após ser atingido por um tiro no pescoço enquanto tentava intervir em uma discussão, ele agora tem a oportunidade de iniciar um curso de empreendedorismo digital, visando uma futura graduação em direito.
Sem condições financeiras para receber cuidados em casa, Clayton permaneceu internado no hospital. Apesar das limitações físicas, ele se mantém intelectualmente ativo, utilizando a internet e dispositivos tecnológicos para se conectar com o mundo.
O dispositivo de acessibilidade, parte do projeto Mãos Livres, permite que Clayton use o computador e a internet com maior autonomia. Com isso, ele planeja cursar empreendedorismo digital e, posteriormente, direito. Seu objetivo é ajudar outras pessoas e se reintegrar à sociedade.
O sonho de Clayton é conquistar uma vida independente, com um emprego e uma casa própria. Ele demonstra que, apesar das adversidades, continua perseguindo seus objetivos e buscando uma vida plena.
Veja também
Itamaraty vê cancelamento de reunião como atitude do governo Trump para evitar negociações
Fala Brasil playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!