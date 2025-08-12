Paciente tetraplégico recebe bolsa de estudos e planeja nova carreira Clayton Cipriano busca reintegração social após 25 anos em hospital Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 12h15 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Clayton Cipriano, tetraplégico há 25 anos, recebeu bolsa integral para estudar à distância.

Ele planeja cursar empreendedorismo digital e depois direito, visando reintegração social.

Um dispositivo de acessibilidade facilita seu acesso à internet e tecnologia.

Clayton busca conquistar independência, um emprego e uma vida plena, apesar das adversidades.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Clayton Cipriano, que vive há mais de duas décadas no Hospital Geriátrico Dom Pedro II, recebeu uma bolsa integral para estudar à distância e um dispositivo de acessibilidade. Tetraplégico desde os 19 anos após ser atingido por um tiro no pescoço enquanto tentava intervir em uma discussão, ele agora tem a oportunidade de iniciar um curso de empreendedorismo digital, visando uma futura graduação em direito.

Sem condições financeiras para receber cuidados em casa, Clayton permaneceu internado no hospital. Apesar das limitações físicas, ele se mantém intelectualmente ativo, utilizando a internet e dispositivos tecnológicos para se conectar com o mundo.

O dispositivo de acessibilidade, parte do projeto Mãos Livres, permite que Clayton use o computador e a internet com maior autonomia. Com isso, ele planeja cursar empreendedorismo digital e, posteriormente, direito. Seu objetivo é ajudar outras pessoas e se reintegrar à sociedade.

O sonho de Clayton é conquistar uma vida independente, com um emprego e uma casa própria. Ele demonstra que, apesar das adversidades, continua perseguindo seus objetivos e buscando uma vida plena.

Veja também

‌



Itamaraty vê cancelamento de reunião como atitude do governo Trump para evitar negociações

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Secretário do Tesouro dos EUA cancela reunião com Haddad Desaparecimento de quatro homens no Paraná completa uma semana Garoto do Piauí de 3 anos se torna membro da sociedade dos superdotados Casal reage a assalto e é baleado na Grande São Paulo Tetraplégico recebe bolsa de estudo e sonha com nova vida profissional Explosão em fábrica de explosivos deixa mortos e desaparecidos na Grande Curitiba Trump diz que Ucrânia e Rússia terão que trocar territórios pelo fim da guerra Motorista de aplicativo é esfaqueado durante tentativa de roubo Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, é preso em operação do Ministério Público CT do Palmeiras é alvo de ataque com fogos de artifício em São Paulo Turistas britânicos caem no golpe do ‘Boa Noite Cinderela’ no Rio de Janeiro Polícia prende quadrilha que clonava controles e invadia condomínios de luxo em São Paulo Lula e Alckmin definem nesta segunda (11) pacote de socorro a empresas afetadas por tarifas dos EUA Pré-candidato colombiano Miguel Uribe morre após atentado a tiros EUA avaliam participação de Zelensky em reunião entre Trump e Putin Fala Esporte: Santos vence Cruzeiro de virada no Mineirão Corpo de Arlindo Cruz é enterrado no Rio de Janeiro Terremoto na Turquia deixa um morto e 20 feridos Faustão é extubado e já respira sem aparelhos Luciana Gimenez testa limpeza de Tóquio e caminha com meias brancas pela cidade

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!