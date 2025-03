Polícia avança nas buscas por Vitória, jovem desaparecida há três dias em Cajamar (SP) Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 01/03/2025 - 11h01 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h11 ) twitter

Vitória, uma jovem de 17 anos, desapareceu na quarta-feira (26), em Cajamar. Após sair do trabalho, ela enviou uma mensagem a uma amiga informando que estava com medo devido a dois homens no ônibus. Desde então, não há notícias dela. As autoridades intensificaram as buscas na região, inclusive com o uso de cães farejadores. O sinal do celular de Vitória foi detectado em Campinas, o que a polícia investiga junto a outras pistas, como o depoimento de um ex-namorado.

