Polícia busca suspeitos de assassinato de capitã da Marinha no Rio

Polícia busca criminosos envolvidos no assassinato de capitã da Marinha

Nesta quarta-feira (12), policiais realizam uma operação no Rio de Janeiro para localizar suspeitos envolvidos no assassinato da capitã de mar e guerra da Marinha, Gisele Mendes de Souza e Mello. A ação ocorre nas comunidades do complexo do Lins, onde agentes buscam cumprir mandados de busca e apreensão.

Durante a operação, foram encontradas barracas usadas por traficantes e paredes com buracos que servem como abrigos durante tiroteios. O crime ocorreu em dezembro do ano passado, quando a capitã foi atingida enquanto trabalhava em um hospital militar.

