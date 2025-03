Polícia Civil aguarda laudos para avançar no caso Vitória em Cajamar (SP) Suspeito Maicol pode ter prisão temporária convertida em preventiva Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 10h56 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h56 ) twitter

Polícia Civil aguarda laudos da Polícia Científica e do IML para avançar no caso Vitória

A Polícia Civil de Cajamar, na Grande São Paulo, está aguardando os laudos da Polícia Científica e do IML para dar continuidade às investigações do caso Vitória. Maicol, o único suspeito preso até o momento, pode ter sua prisão temporária prorrogada ou convertida em preventiva.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as investigações continuam na delegacia local. O delegado responsável mencionou que a decisão sobre a situação de Maicol será tomada em breve. Enquanto isso, ele permanece detido no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos (SP).

Assista em vídeo - Polícia Civil aguarda laudos da Polícia Científica e do IML para avançar no caso Vitória

