Polícia conclui caso de latrocínio de ciclista com prisão de todos os envolvidos Detenções incluem piloto da moto, atirador e líder de quadrilha em São Paulo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 12h53 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h53 )

Polícia afirma ter concluído caso da morte de ciclista com prisão de todos os envolvidos

A polícia prendeu todos os envolvidos no assassinato do ciclista Vitor Medrado durante um assalto em fevereiro. Jefferson de Sousa Jesus foi detido em Paraisópolis como piloto da moto usada no crime. Eric Benedito Veríssimo, que atirou em Vitor, já estava preso após outro roubo. A investigação agora se concentra na análise balística da arma utilizada.

Imagens de câmeras de segurança foram cruciais para identificar Jefferson e traçar a rota da moto até Paraisópolis. Suedna Barbosa foi presa como chefe da quadrilha que adulterava placas de motocicletas para dificultar a identificação. Na casa dela, várias placas foram encontradas, usadas para facilitar crimes.

Vitor Medrado era um ciclista experiente que participava de competições e dava aulas. As prisões representam um avanço significativo na solução do caso e na segurança pública.

Assista em vídeo - Polícia afirma ter concluído caso da morte de ciclista com prisão de todos os envolvidos

