Polícia Federal apreende quase uma tonelada de cafeína no tráfico

A Polícia Federal apreendeu cerca de 900 quilos de cafeína relacionada ao tráfico de drogas.
A cafeína era utilizada para diluir cocaína, aumentando o volume e os lucros dos traficantes.
A operação envolveu 51 equipes e resultou no cumprimento de 17 das 20 ordens de prisão temporária emitidas.
Os envolvidos podem enfrentar penas superiores a 25 anos por desvio de produto químico controlado e participação em organização criminosa.
A Polícia Federal desmantelou um esquema de tráfico internacional de drogas ao apreender cerca de 900 quilos de cafeína. A substância era usada para diluir cocaína, aumentando o volume da droga e os lucros dos traficantes. A operação ocorreu nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com a atuação de 51 equipes policiais.
Das 20 ordens de prisão temporária emitidas, 17 foram cumpridas. As empresas envolvidas compraram cafeína em quantidade muito superior ao necessário para suas operações legítimas, levantando suspeitas sobre seu uso no tráfico. Durante dois anos e meio, essas empresas adquiriram mais de meia tonelada extra de cafeína para dar aparência de legalidade à movimentação dos precursores químicos.
A mistura com cafeína não apenas ampliava o volume da droga final como também representava riscos à saúde dos usuários, podendo causar problemas cardíacos e insuficiência renal aguda. Os envolvidos responderão por desvio de produto químico controlado e participação em organização criminosa, enfrentando penas que podem ultrapassar os 25 anos.
