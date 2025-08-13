Polícia Federal apreende quase uma tonelada de cafeína no tráfico Cafeína era misturada à cocaína para aumentar lucros Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 12h20 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal apreendeu cerca de 900 quilos de cafeína relacionada ao tráfico de drogas.

A cafeína era utilizada para diluir cocaína, aumentando o volume e os lucros dos traficantes.

A operação envolveu 51 equipes e resultou no cumprimento de 17 das 20 ordens de prisão temporária emitidas.

Os envolvidos podem enfrentar penas superiores a 25 anos por desvio de produto químico controlado e participação em organização criminosa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Federal desmantelou um esquema de tráfico internacional de drogas ao apreender cerca de 900 quilos de cafeína. A substância era usada para diluir cocaína, aumentando o volume da droga e os lucros dos traficantes. A operação ocorreu nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com a atuação de 51 equipes policiais.

Das 20 ordens de prisão temporária emitidas, 17 foram cumpridas. As empresas envolvidas compraram cafeína em quantidade muito superior ao necessário para suas operações legítimas, levantando suspeitas sobre seu uso no tráfico. Durante dois anos e meio, essas empresas adquiriram mais de meia tonelada extra de cafeína para dar aparência de legalidade à movimentação dos precursores químicos.

A mistura com cafeína não apenas ampliava o volume da droga final como também representava riscos à saúde dos usuários, podendo causar problemas cardíacos e insuficiência renal aguda. Os envolvidos responderão por desvio de produto químico controlado e participação em organização criminosa, enfrentando penas que podem ultrapassar os 25 anos.

Veja também

‌



A expectativa é que o produto chegue ao Brasil no segundo semestre do próximo ano

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Boa Notícia: Colírio que corrige visão de perto é aprovado nos EUA SP: homem é resgatado após ser jogado no rio Tamanduateí Operação em São Paulo resulta na prisão de 17 pessoas por invasão a condomínios de luxo Motorista toma arma e atira em suspeito durante assalto; veja vídeo Lula libera R$ 30 bilhões em crédito para empresas afetadas por tarifaço Polícia Federal apreende quase uma tonelada de cafeína usada no tráfico de drogas Relatório dos EUA aponta piora dos direitos humanos no Brasil Chuva de meteoros ilumina céu da Turquia Explosão em fábrica de explosivos deixa nove mortos no Paraná Operação contra golpe do falso consórcio prende suspeitos em nove estados Secretário do Tesouro dos EUA cancela reunião com Haddad Desaparecimento de quatro homens no Paraná completa uma semana Garoto do Piauí de 3 anos se torna membro da sociedade dos superdotados Casal reage a assalto e é baleado na Grande São Paulo Tetraplégico recebe bolsa de estudo e sonha com nova vida profissional Explosão em fábrica de explosivos deixa mortos e desaparecidos na Grande Curitiba Trump diz que Ucrânia e Rússia terão que trocar territórios pelo fim da guerra Motorista de aplicativo é esfaqueado durante tentativa de roubo Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, é preso em operação do Ministério Público CT do Palmeiras é alvo de ataque com fogos de artifício em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!