Polícia investiga empresa por suspeita de fraude em clube de benefícios Empresa é acusada de não cumprir promessas de descontos a clientes Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 12h51 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h51 )

Empresa é suspeita de vender clube de benefícios e não entregar descontos

A polícia está investigando uma empresa na zona leste de São Paulo suspeita de praticar golpes ao vender adesão a um clube de benefícios que não oferece os descontos prometidos. Durante operação na sede da companhia, um dos responsáveis foi detido e materiais foram apreendidos.

Nadia, uma consumidora que é manicure, relatou ter pago 12 parcelas de R$ 49,90 com a promessa de obter descontos em produtos e serviços, mas nunca recebeu os benefícios. Ela foi abordada em um shopping para se associar ao clube, que oferecia até 70% de desconto em diversos estabelecimentos.

Durante a operação policial, mais de 60 máquinas de cartões, além de computadores e documentos, foram apreendidos na empresa, que possivelmente utilizava dados pessoais obtidos de forma ilegal para contatar suas vítimas, incluindo idosos. A defesa do responsável preso alega que a empresa permanece à disposição para esclarecimentos e que provará sua inocência. As autoridades continuam em busca de mais vítimas para concluir as investigações.

