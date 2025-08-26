Policiais escoltam gestante até maternidade durante trânsito caótico em SP Casal recebe ajuda crucial da Polícia Militar para chegada segura ao hospital Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 12h21 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h21 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gestante Lidiane entra em trabalho de parto durante congestionamento intenso em São Paulo.

Problemas na circulação dos trens atrasariam a chegada ao hospital em quase duas horas.

Policial Thiago escolta o casal até a maternidade em 45 minutos, garantindo a chegada segura ao hospital.

Lidiane dá à luz a Rebeca logo após a chegada, agradecendo o apoio fundamental da Polícia Militar.

Grávida que foi escoltada pela PM durante trabalho de parto conversa com Fala Brasil

Durante um congestionamento intenso em São Paulo, Lidiane entrou em trabalho de parto enquanto tentava chegar à maternidade com seu marido Abraão. A situação se complicou devido a um problema na circulação dos trens, que atrasaria a chegada ao hospital para quase duas horas.

A solução veio quando encontraram uma viatura da Polícia Militar no caminho. O policial Thiago prontamente ofereceu ajuda e escoltou o casal até a maternidade na zona sul em apenas 45 minutos. Lidiane deu à luz a pequena Rebeca logo após a chegada, em um parto normal.

O casal expressou profunda gratidão aos policiais pelo apoio fundamental durante esse momento crítico, destacando o papel essencial desempenhado por eles para garantir a segurança de mãe e filha.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com a gestante Lidiane durante o trânsito em São Paulo?

‌



Lidiane entrou em trabalho de parto enquanto tentava chegar à maternidade com seu marido Abraão em meio a um congestionamento intenso.

Como a Polícia Militar ajudou o casal durante a emergência?

‌



O policial Thiago encontrou o casal em sua viagem e ofereceu ajuda, escoltando-os até a maternidade na zona sul em apenas 45 minutos.

Qual foi o resultado da chegada rápida ao hospital?

‌



Lidiane deu à luz a pequena Rebeca logo após a chegada à maternidade, em um parto normal.

Qual foi a reação do casal em relação ao apoio recebido da Polícia Militar?

O casal expressou profunda gratidão aos policiais pelo apoio fundamental durante esse momento crítico, destacando o papel essencial que desempenharam para garantir a segurança de mãe e filha.

Assista ao vídeo - Grávida que foi escoltada pela PM durante trabalho de parto conversa com Fala Brasil

