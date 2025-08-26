Policiais escoltam gestante até maternidade durante trânsito caótico em SP
Casal recebe ajuda crucial da Polícia Militar para chegada segura ao hospital
Durante um congestionamento intenso em São Paulo, Lidiane entrou em trabalho de parto enquanto tentava chegar à maternidade com seu marido Abraão. A situação se complicou devido a um problema na circulação dos trens, que atrasaria a chegada ao hospital para quase duas horas.
A solução veio quando encontraram uma viatura da Polícia Militar no caminho. O policial Thiago prontamente ofereceu ajuda e escoltou o casal até a maternidade na zona sul em apenas 45 minutos. Lidiane deu à luz a pequena Rebeca logo após a chegada, em um parto normal.
O casal expressou profunda gratidão aos policiais pelo apoio fundamental durante esse momento crítico, destacando o papel essencial desempenhado por eles para garantir a segurança de mãe e filha.
