Policial Militar beija Caetano Veloso durante blitz em Brasília PM expressa entusiasmo ao abordar cantor e sua esposa na operação Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 12h32 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h32 )

Policial militar beija Caetano Veloso em blitz e brinca: 'Que homem cheiroso'

Durante uma blitz do bafômetro em Brasília, um policial militar parou um carro onde estavam Caetano Veloso e sua esposa, Paula Lavigne. Reconhecendo o cantor, o PM pediu permissão para beijá-lo e também a sua esposa, pedido que foi aceito por ambos.

O encontro ocorreu de forma descontraída, com o policial demonstrando entusiasmo ao interagir com o casal. A abordagem fazia parte de uma operação rotineira de fiscalização de trânsito na capital federal.

