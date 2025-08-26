Logo R7.com
Policial Militar beija Caetano Veloso durante blitz em Brasília

PM expressa entusiasmo ao abordar cantor e sua esposa na operação

Fala Brasil

Durante uma blitz do bafômetro em Brasília, um policial militar parou um carro onde estavam Caetano Veloso e sua esposa, Paula Lavigne. Reconhecendo o cantor, o PM pediu permissão para beijá-lo e também a sua esposa, pedido que foi aceito por ambos.

O encontro ocorreu de forma descontraída, com o policial demonstrando entusiasmo ao interagir com o casal. A abordagem fazia parte de uma operação rotineira de fiscalização de trânsito na capital federal.

