Porco ferido é resgatado em Maceió e passa por avaliação

Em Maceió, um porco solto nas ruas chamou a atenção dos comerciantes locais. Após várias tentativas de captura, o animal ferido foi finalmente levado ao Centro de Controle de Zoonoses. No local, ele passará por testes para determinar se será submetido a um abate sanitário ou destinado a estudos acadêmicos. Devido à legislação que proíbe a criação de porcos em áreas urbanas na capital alagoana, o animal não poderá ser devolvido ao dono.

