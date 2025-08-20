Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Porco ferido é resgatado em Maceió e passa por avaliação

Animal capturado nas ruas será testado para abate ou estudos acadêmicos

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Em Maceió, um porco solto nas ruas chamou a atenção dos comerciantes locais. Após várias tentativas de captura, o animal ferido foi finalmente levado ao Centro de Controle de Zoonoses. No local, ele passará por testes para determinar se será submetido a um abate sanitário ou destinado a estudos acadêmicos. Devido à legislação que proíbe a criação de porcos em áreas urbanas na capital alagoana, o animal não poderá ser devolvido ao dono.

Veja também


Técnica cirúrgica devolve a visão a pacientes com cegueira, utilizando o próprio dente

Fala Brasil playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.