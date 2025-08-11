Logo R7.com
Pré-candidato colombiano Miguel Uribe morre após atentado em comício

Político de 39 anos não resistiu após agravamento do quadro clínico

Fala Brasil

Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia, faleceu após passar mais de dois meses internado devido a um ataque durante um comício em Bogotá. O político de 39 anos foi atingido por três tiros, dois deles na cabeça, e não resistiu às complicações decorrentes do atentado.

O incidente ocorreu em junho durante um discurso público, resultando na prisão de cinco pessoas, incluindo um adolescente que efetuou os disparos. Apesar dos esforços médicos, Uribe apresentou uma piora em seu quadro de saúde neste fim de semana, culminando em seu falecimento nesta segunda-feira (11).

