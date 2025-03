Preso algemado foge de policiais ao ser retirado de viatura no Amazonas Suspeito de perturbação de sossego escapa durante transporte para delegacia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h11 ) twitter

Preso algemado foge de policiais ao ser retirado de viatura no Amazonas

Um homem preso pela polícia militar do Amazonas conseguiu fugir enquanto era transportado em uma viatura. Algemado, ele escapou antes de ser apresentado na delegacia. O suspeito é acusado de violar uma medida protetiva e perturbar o sossego alheio. Até agora, ele permanece foragido, pois a polícia ainda não conseguiu localizá-lo.

O incidente ocorreu no momento em que ele deveria descer da viatura juntamente com outros detidos. Autoridades continuam as buscas pelo indivíduo.

