LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Caio Lucas dos Santos foi preso por ameaçar o influenciador Felipe Bressani e invadir sistemas de informação.

Ele confessou vender dados sigilosos em grupos de mensagens e manipulando mandados de prisão.

A prisão ocorreu após Bressani denunciar exploração infantil na internet.

Durante a ação, a polícia encontrou um computador com dados sigilosos da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco.

Preso por ameaçar Felca tinha acesso a sistemas policiais

Caio Lucas dos Santos foi preso em Olinda, Pernambuco, por ameaçar o influenciador Felipe Bressani, conhecido como Felca. Ele confessou invadir sistemas de informação e vender dados sigilosos em grupos de mensagens.

A operação foi coordenada pela polícia de São Paulo após Felca denunciar exploração infantil na internet. Caio tinha acesso a sistemas policiais e judiciais, manipulando mandados de prisão.

Além das ameaças, Caio é investigado por vender material de abuso infantil. Durante sua prisão, foi encontrado um computador com dados sigilosos da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Outro suspeito também foi detido na operação, ambos autuados por invasão de dispositivo informático.

Perguntas e Respostas

Quem é Cayo Lucas dos Santos e qual foi sua acusação?

‌



Cayo Lucas dos Santos é acusado de ameaçar o influenciador Felipe Bressani, conhecido como Felca, e confessou ter invadido sistemas de informação para vender dados sigilosos em grupos de mensagens.

Como a prisão de Cayo Lucas dos Santos foi coordenada?

‌



A operação que resultou na prisão de Cayo Lucas dos Santos foi coordenada pela polícia de São Paulo, após Felca denunciar exploração infantil na internet.

Que tipo de informações Cayo tinha acesso e o que ele fez com elas?

‌



Cayo Lucas dos Santos tinha acesso a sistemas policiais e judiciais, manipulando mandados de prisão, além de estar investigado por vender material de abuso infantil.

O que foi encontrado durante a prisão de Cayo?

Durante a prisão, foi encontrado um computador contendo dados sigilosos da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, e outro suspeito também foi detido na operação.

Assista ao vídeo - Preso por ameaçar Felca tinha acesso a sistemas policiais

