Preso por ameaçar Felca tinha acesso a sistemas policiais
Cayo Lucas dos Santos é acusado de ameaçar influenciador e vender dados sigilosos
Caio Lucas dos Santos foi preso em Olinda, Pernambuco, por ameaçar o influenciador Felipe Bressani, conhecido como Felca. Ele confessou invadir sistemas de informação e vender dados sigilosos em grupos de mensagens.
A operação foi coordenada pela polícia de São Paulo após Felca denunciar exploração infantil na internet. Caio tinha acesso a sistemas policiais e judiciais, manipulando mandados de prisão.
Além das ameaças, Caio é investigado por vender material de abuso infantil. Durante sua prisão, foi encontrado um computador com dados sigilosos da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Outro suspeito também foi detido na operação, ambos autuados por invasão de dispositivo informático.
