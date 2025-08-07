Logo R7.com
Protesto na Câmara é encerrado após dois dias

Defesa de Bolsonaro busca reverter prisão domiciliar

RESUMO DA NOTÍCIA
  • Protesto na Câmara dos Deputados contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro dura dois dias.
  • Hugo Mota retoma a sessão após negociações, enfatizando a importância da democracia.
  • A defesa de Bolsonaro apresenta pedido para revogar a prisão, alegando falta de descumprimento de medidas cautelares.
  • Ministro Alexandre de Moraes permite visitas de familiares a Bolsonaro, gerando críticas e especulações.

 

Após dois dias de ocupação do plenário da Câmara dos Deputados pela oposição, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, a sessão foi retomada. Hugo Motta, presidente da Câmara, conseguiu realizar a reabertura do semestre após negociações intensas. Ele destacou a importância de não negociar a democracia e permitir que a maioria prevaleça.

