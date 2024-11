Marília Gabriela interpreta ela mesma em espetáculo que fica em cartaz até 28 de julho em SP

Ao lado do filho Theodoro Cochrane, a jornalista Marília Gabriela interpreta ela mesma em uma peça em que simula um programa ao vivo. O espetáculo está em cartaz no Teatro Unimed, em São Paulo, até o dia 28 de julho. Já Drica Moraes e Fábio Assunção celebram 40 anos de carreira juntos na comédia "Férias", no Teatro Procópio Ferreira. Acompanhe essas e outras atrações para curtir no fim de semana no quadro Qual é a Boa?