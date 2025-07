Qual é a Boa? Confira a agenda cultural para SP, Rio de Janeiro e Pernambuco

A agenda cultural pelo Brasil tem como um dos destaques o show de Paulo Ricardo em São Caetano do Sul (SP) às 21h deste sábado (19), no Multiplan Hall. Em São Paulo , o espetáculo Forever Tango estreia com apresentações até 3 de agosto no teatro B32. No Rio de Janeiro , Duda Beat e a Orquestra Ouro Preto apresentam-se gratuitamente nos Arcos da Paz às oito da noite. Os irmãos Kleiton e Kledir trazem seus sucessos para o Blue Note Rio em duas apresentações, às 20h e às 22h30. Em Pernambuco, ocorre o Festival de Garanhuns com programação até 27 de julho.



