Qual é a Boa? Fagner faz show em São Paulo com repertório repleto de sucessos

Está na hora de saber o que acontece de bom pelo brasil na nossa agenda cultural. Fagner vem a São Paulo com um show para lá de romântico. “Deslizes”, “Espumas ao Vento”, “Borbulhas de Amor” e muito mais vão embalar a noite. É neste sábado (29), às 22h, no Tokio Marine Hall. Outro show na capital paulista é o do de Paulinho da Viola. "Quando o Samba Chama" é uma viagem pelos grandes sucessos dos 60 anos de carreira do cantor. Confira!



