Saiba tudo sobre a bronquiolite, doença respiratória que tem atingido bebês nesta época do ano

A infecção comum em bebês de até dois anos causa inflamação dos bronquíolos Reprodução/RECORD

O Fala Brasil exibiu uma reportagem alertando a população sobre os riscos da bronquiolite entre bebês nesta época do ano. A doença respiratória aguda é a principal causa de internação dos pequenos, uma vez que os casos ocorrem principalmente entre crianças com menos de dois anos de idade.

A bronquiolite pode ser causada por uma infecção viral que inflama os bronquíolos, no caso, as pequenas veias aéreas nos pulmões que ligam os brônquios aos alvéolos. Além disso, ela costuma atingir um alto nível de contaminação entre o outono e o inverno e é considerada uma doença muito perigosa. O pneumologista Mauro Gomes conversou com a equipe do Fala Brasil e explicou um pouco mais sobre os principais quadros e como lidar com eles:

“A bronquiolite causa chiado no peito, dificuldade para respirar e cansaço principalmente para mamar e comer. Não existe um antibiótico contra essa vírus, em casos leves o tratamento é de suporte; manter o ambiente arejado, oferecer líquidos com frequência e aspirar delicadamente as secreções do nariz da criança. Nos casos mais graves, pode ser necessária a internação no hospital com uso do oxigênio e da hidratação intravenosa. E a forma mais grave da bronquiolite pode levar à insuficiência respiratória e também à morte”.

Aos 20 anos e mãe de primeira-viagem, Stéfany Silva Bento, já tinha conhecimento sobre os riscos da bronquiolite e temia que a doença atingisse o filho Enzo, que tem apenas dez dia dias de vida teve que retornar ao hospital devido a um quadro respiratório.

‌



Ela contou que a criança espirrava muito e se cansava facilmente em momentos de amamentação e até mesmo dormindo. Sendo assim, decidiu levá-lo até o hospital e, após o examinarem, foi constatado o diagnóstico da doença.

O menino está atualmente em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após dias na espera por uma vaga no leito da neonatal. O Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, no qual a criança está internada, afirmou ter registrado aumento nos atendimentos infantis e informou que Enzo está sendo acompanhado por uma equipe médica multidisciplinar. Nesse meio-tempo, a mãe aguarda ansiosamente a alta do bebê para finalmente poder levá-lo para casa:

‌



“Agora eu estou mais aliviada. A única coisa que eu quero é sair com o meu neném do hospital, só isso”, declarou Stéfany.

A situação foi ainda mais grave com Pietra, prima de Enzo, que também foi contaminada e infelizmente não resistiu às complicações. Em entrevista a equipe de reportagem, o pai da bebê de cinco meses, Jefferson França, afirmou que a família ainda vive em luto pela perda ao mesmo tempo que sofrem ao ver Enzo entubado com o mesmo quadro clínico que a menina.

‌



Para proteger as crianças da contaminação, médicos recomendam evitar contato com fumantes ou pessoas resfriadas, além de higienizar sempre as mãos. Outra forma de prevenção é por meio da vacinação para gestantes, que imuniza o bebê até os seis meses de idade e pode ser encontrada em redes particulares de saúde. Apesar de não ter previsão, o SUS também deve disponibilizar a vacina em breve.

Enquanto esse momento não chega, a Secretaria de Estado da Saúde segue monitorando o cenário de doenças respiratórias e reafirma a importância da população seguir as orientações para se prevenir contra as infecções.

Confira a reportagem na íntegra:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.