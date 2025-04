Salsichinhas conquistam o Brasil e brilham nas redes sociais Raça encanta com corpo alongado e personalidade curiosa Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 12h48 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h48 ) twitter

Cão 'salsichinha' conquista os brasileiros e vira sensação nas redes sociais

A raça Dachshund, conhecida como “cachorro salsicha”, está ganhando popularidade no Brasil. Em Porto Feliz, São Paulo, a veterinária Isabela vive com cinco desses cães, considerados parte da família. Com corpo alongado e pernas curtas, esses cães têm uma personalidade curiosa e afetuosa.

Em São Paulo, o “Clube dos Salsichas” organiza encontros para tutores e seus pets apaixonados pela raça. Criados originalmente para caça, os dachshunds mantêm um forte instinto explorador e precisam de cuidados especiais com peso e exercícios devido ao formato do corpo.

Assista em vídeo - Cão ‘salsichinha’ conquista os brasileiros e vira sensação nas redes sociais

