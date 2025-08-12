Secretário do Tesouro dos EUA cancela reunião com Haddad

A reunião agendada entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, foi cancelada por alegada falta de espaço na agenda americana. O Itamaraty interpretou isso como uma manobra do governo Trump para evitar negociações. Em resposta ao cancelamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros para discutir medidas de apoio aos empresários afetados pelas tarifas impostas. As medidas em consideração incluem a criação de uma linha de crédito no BNDES para renegociar dívidas dos produtores rurais e a compra de produtos inicialmente destinados ao mercado norte-americano.
Itamaraty vê cancelamento de reunião como atitude do governo Trump para evitar negociações
