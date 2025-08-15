Streaming da RECORD passa a se chamar RecordPlus
Plataforma oferece transmissões ao vivo e vasto acervo de conteúdos
A RECORD lançou o RecordPlus, reformulando seu serviço de streaming com uma variedade de conteúdos e novidades para os usuários. A plataforma oferece transmissões ao vivo, programas exclusivos e mais de 1.500 títulos em sua biblioteca, abrangendo novelas, jornalismo e esportes como Paulistão e Brasileirão.
Para quem já era usuário do PlayPlus, a transição para o RecordPlus é simples: basta atualizar o aplicativo e continuar usando as mesmas credenciais. Essa mudança reforça a conexão com a tradição da RECORD.
Qual é a novidade apresentada pela RECORD?
A RECORD lançou o RecordPlus, um novo serviço de streaming que reformula o PlayPlus, oferecendo uma variedade de conteúdos e funcionalidades.
Quais são os recursos disponíveis no RecordPlus?
O RecordPlus oferece transmissões ao vivo, programas exclusivos e mais de 1.500 títulos, incluindo novelas, jornalismo e esportes como Paulistão e Brasileirão.
Como os fãs de A FAZENDA podem interagir com a nova plataforma?
Os fãs de **A FAZENDA** têm um canal dedicado que oferece acesso a todas as edições e câmeras exclusivas para a próxima temporada.
Como os usuários do PlayPlus podem migrar para o RecordPlus?
Os usuários do PlayPlus podem migrar para o RecordPlus facilmente, apenas atualizando o aplicativo e utilizando as mesmas credenciais.
