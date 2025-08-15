Streaming da RECORD passa a se chamar RecordPlus Plataforma oferece transmissões ao vivo e vasto acervo de conteúdos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 12h22 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h22 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A RECORD lançou o RecordPlus, substituindo o PlayPlus com novas funcionalidades.

A plataforma oferece transmissões ao vivo e mais de 1.500 títulos, incluindo novelas e esportes.

Fãs de **A FAZENDA** têm um canal dedicado com câmeras exclusivas para a próxima temporada.

A transição do PlayPlus para o RecordPlus é simples, apenas atualizando o aplicativo.

A RECORD lançou o RecordPlus, reformulando seu serviço de streaming com uma variedade de conteúdos e novidades para os usuários. A plataforma oferece transmissões ao vivo, programas exclusivos e mais de 1.500 títulos em sua biblioteca, abrangendo novelas, jornalismo e esportes como Paulistão e Brasileirão.

Para quem já era usuário do PlayPlus, a transição para o RecordPlus é simples: basta atualizar o aplicativo e continuar usando as mesmas credenciais. Essa mudança reforça a conexão com a tradição da RECORD.

Qual é a novidade apresentada pela RECORD?

A RECORD lançou o RecordPlus, um novo serviço de streaming que reformula o PlayPlus, oferecendo uma variedade de conteúdos e funcionalidades.

Quais são os recursos disponíveis no RecordPlus?

O RecordPlus oferece transmissões ao vivo, programas exclusivos e mais de 1.500 títulos, incluindo novelas, jornalismo e esportes como Paulistão e Brasileirão.

Como os fãs de A FAZENDA podem interagir com a nova plataforma?

Os fãs de **A FAZENDA** têm um canal dedicado que oferece acesso a todas as edições e câmeras exclusivas para a próxima temporada.

Como os usuários do PlayPlus podem migrar para o RecordPlus?

Os usuários do PlayPlus podem migrar para o RecordPlus facilmente, apenas atualizando o aplicativo e utilizando as mesmas credenciais.

