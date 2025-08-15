Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Streaming da RECORD passa a se chamar RecordPlus

Plataforma oferece transmissões ao vivo e vasto acervo de conteúdos

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A RECORD lançou o RecordPlus, substituindo o PlayPlus com novas funcionalidades.
  • A plataforma oferece transmissões ao vivo e mais de 1.500 títulos, incluindo novelas e esportes.
  • Fãs de **A FAZENDA** têm um canal dedicado com câmeras exclusivas para a próxima temporada.
  • A transição do PlayPlus para o RecordPlus é simples, apenas atualizando o aplicativo.

 

A RECORD lançou o RecordPlus, reformulando seu serviço de streaming com uma variedade de conteúdos e novidades para os usuários. A plataforma oferece transmissões ao vivo, programas exclusivos e mais de 1.500 títulos em sua biblioteca, abrangendo novelas, jornalismo e esportes como Paulistão e Brasileirão.

Para quem já era usuário do PlayPlus, a transição para o RecordPlus é simples: basta atualizar o aplicativo e continuar usando as mesmas credenciais. Essa mudança reforça a conexão com a tradição da RECORD.

Qual é a novidade apresentada pela RECORD?

A RECORD lançou o RecordPlus, um novo serviço de streaming que reformula o PlayPlus, oferecendo uma variedade de conteúdos e funcionalidades.

Quais são os recursos disponíveis no RecordPlus?

O RecordPlus oferece transmissões ao vivo, programas exclusivos e mais de 1.500 títulos, incluindo novelas, jornalismo e esportes como Paulistão e Brasileirão.


Como os fãs de A FAZENDA podem interagir com a nova plataforma?

Os fãs de **A FAZENDA** têm um canal dedicado que oferece acesso a todas as edições e câmeras exclusivas para a próxima temporada.

Como os usuários do PlayPlus podem migrar para o RecordPlus?

Os usuários do PlayPlus podem migrar para o RecordPlus facilmente, apenas atualizando o aplicativo e utilizando as mesmas credenciais.

Veja também


Rogério e mais dois homens fugiram para uma área de mata e seguem foragidos

Fala Brasil playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.