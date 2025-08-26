Logo R7.com
Fala Brasil

Tempestade de areia afeta Phoenix e região no Arizona

Pousos são interrompidos e estradas ficam perigosas

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Tempestade de areia atinge cidades do Arizona, EUA
Tempestade de areia atinge cidades do Arizona, EUA

Uma tempestade de areia atingiu várias cidades no estado do Arizona, incluindo Phoenix. No Aeroporto Internacional de Phoenix, pousos e decolagens foram interrompidos devido à muralha de poeira que também cobriu o estádio da Universidade Estadual do Arizona. Ventos superiores a 100 km/h espalharam a poeira pelo deserto, criando uma cortina laranjada que reduziu drasticamente a visibilidade nas estradas.

O Serviço Nacional de Meteorologia explica que esse fenômeno é comum no verão desértico da região. Chuvas intensas provocam rajadas de vento que levantam a areia seca do solo, formando nuvens densas que se movem rapidamente pelo céu. Em Phoenix, câmeras registraram o avanço da parede de areia antes da chegada da chuva.

Assista ao vídeo - Tempestade de areia atinge cidades do Arizona, EUA

O exame PCR HPV, uma inovação nacional, detecta a presença do vírus antes do surgimento da doença

