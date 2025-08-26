Tempestade de areia afeta Phoenix e região no Arizona Pousos são interrompidos e estradas ficam perigosas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 12h36 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h36 ) twitter

Tempestade de areia atinge cidades do Arizona, EUA

Uma tempestade de areia atingiu várias cidades no estado do Arizona, incluindo Phoenix. No Aeroporto Internacional de Phoenix, pousos e decolagens foram interrompidos devido à muralha de poeira que também cobriu o estádio da Universidade Estadual do Arizona. Ventos superiores a 100 km/h espalharam a poeira pelo deserto, criando uma cortina laranjada que reduziu drasticamente a visibilidade nas estradas.

O Serviço Nacional de Meteorologia explica que esse fenômeno é comum no verão desértico da região. Chuvas intensas provocam rajadas de vento que levantam a areia seca do solo, formando nuvens densas que se movem rapidamente pelo céu. Em Phoenix, câmeras registraram o avanço da parede de areia antes da chegada da chuva.

O exame PCR HPV, uma inovação nacional, detecta a presença do vírus antes do surgimento da doença

