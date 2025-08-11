Logo R7.com
Terremoto de magnitude 6,1 afeta norte da Turquia

Tremor resulta em morte de idosa e mais de 20 feridos

Um terremoto na Turquia causou a morte de uma idosa de 81 anos e deixou mais de 20 pessoas feridas. O abalo sísmico de magnitude 6,1 atingiu o norte do país e foi sentido em Istambul, a maior cidade turca. Dezesseis edifícios foram derrubados, quatro deles habitados no momento do tremor. As equipes de resgate continuam as buscas por possíveis sobreviventes entre os escombros.

