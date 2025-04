Teto de escola desaba em Itaparica, Bahia, ferindo alunos e professores Desabamento em escola na Bahia deixa feridos; causas serão investigadas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 12h25 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h25 ) twitter

Desabamento de teto em escola na Bahia deixa feridos

O teto de uma escola em Itaparica, na Bahia, desabou, ferindo 13 adultos e quatro crianças. A situação mais preocupante foi a de uma professora que precisou ser levada ao hospital de helicóptero; ela está se recuperando bem. Moradores locais agiram rapidamente para retirar todas as vítimas antes da chegada dos bombeiros. As autoridades estão investigando as causas do desabamento.

