Três mulheres são encontradas mortas em mata na orla de Ilhéus (BA) Corpos foram localizados após caminhada na praia dos Milionários Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Três mulheres foram encontradas mortas em uma mata na orla de Ilhéus, Bahia.

Elas desapareceram após caminhar com um cachorro na praia dos Milionários; o cachorro foi encontrado vivo ao lado das vítimas.

O caso está sendo investigado como homicídio qualificado devido à crueldade do ato.

A comunidade protestou e, até o momento, não há suspeitos identificados pelas autoridades.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Três mulheres foram encontradas mortas em uma área de mata na orla de Ilhéus, Bahia. Elas desapareceram após saírem para caminhar com um cachorro na praia dos Milionários. O cachorro foi encontrado vivo ao lado das vítimas.

O caso está sendo investigado como homicídio qualificado devido à sua natureza cruel e motivo fútil. Maria Helena do Nascimento Bastos e sua filha Mariana Bastos da Silva foram veladas em Aurelino Leal, enquanto a professora Alexandra Oliveira teve sua despedida em Ilhéus.

A comunidade local protestou próximo ao local do crime. Até agora, as autoridades não identificaram suspeitos. “É mesmo como uma facada no peito da gente”, lamentou um parente durante o velório.

O que aconteceu com as três mulheres em Ilhéus, Bahia?

Três mulheres foram encontradas mortas em uma área de mata na orla de Ilhéus após desaparecerem enquanto caminhavam na praia dos Milionários. O cachorro delas foi encontrado vivo ao lado das vítimas.

‌



Como as autoridades estão tratando o caso das mulheres?

O caso está sendo investigado como homicídio qualificado devido à sua natureza cruel e motivo fútil. Até o momento, não foram identificados suspeitos.

Quais são os nomes das vítimas e onde ocorreram os velórios?

As vítimas são Maria Helena do Nascimento Bastos, sua filha Mariana Bastos da Silva, que foram veladas em Aurelino Leal, e a professora Alexandra Oliveira, que teve sua despedida em Ilhéus.

‌



Como a comunidade reagiu ao crime?

A comunidade local protestou próximo ao local do crime. Um parente lamentou durante o velório, expressando que a situação é dolorosa.

Veja também

‌



A família não divulgou a causa da morte

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Morre aos 87 anos o ator britânico Terence Stamp Aluno é agredido com barra de ferro em academia na região metropolitana de Belém (PA) Mãe luta por liberdade do filho preso há quatro meses e condenado por crime que diz não ter cometido Três mulheres são encontradas mortas em área de mata na orla de Ilhéus (BA) Trump se reúne com Zelensky e líderes europeus após encontro com Putin no Alasca Justiça decide que influenciador Hytalo Santos vai permanecer preso Luis Fernando Veríssimo está internado em estado grave com princípio de pneumonia Novo ataque russo deixa 7 mortos e 18 feridos na Ucrânia Vídeo mostra prefeito de Macapá (AP) agredindo cinegrafista Mais de 50 mil pessoas ficam sem energia em Porto Rico durante passagem de furacão Festival de gastronomia movimenta Shopping Aricanduva, em SP Cachorro sente frio? veja cuidados com pets no inverno Corrida de rua se destaca em Brasília, com aumento no número de competições e atletas 50 x 1: Álvaro Garnero explora gastronômica chilena Mulheres Positivas: Empresária de logística aposta na força feminina para expandir negócios ABCasa Fair chega ao último dia com tendências de decoração Influenciador Hytalo Santos e companheiro devem passar por audiência de custódia Governo argentino cria força-tarefa para combater avanço do PCC no país Bolsonaro deixa prisão domiciliar e vai a hospital para exames neste sábado (16) Mistérios da Mente Humana: Resolver problemas pode ser viciante

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!