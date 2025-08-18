Três mulheres são encontradas mortas em mata na orla de Ilhéus (BA)
Corpos foram localizados após caminhada na praia dos Milionários
Três mulheres foram encontradas mortas em uma área de mata na orla de Ilhéus, Bahia. Elas desapareceram após saírem para caminhar com um cachorro na praia dos Milionários. O cachorro foi encontrado vivo ao lado das vítimas.
O caso está sendo investigado como homicídio qualificado devido à sua natureza cruel e motivo fútil. Maria Helena do Nascimento Bastos e sua filha Mariana Bastos da Silva foram veladas em Aurelino Leal, enquanto a professora Alexandra Oliveira teve sua despedida em Ilhéus.
A comunidade local protestou próximo ao local do crime. Até agora, as autoridades não identificaram suspeitos. “É mesmo como uma facada no peito da gente”, lamentou um parente durante o velório.
