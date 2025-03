Trump cita Brasil entre países que cobram muitos impostos dos EUA Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/03/2025 - 10h49 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente Donald Trump fez seu primeiro discurso ao Congresso americano desde seu retorno à Casa Branca. Ele citou o Brasil entre os países que cobram muitos impostos dos Estados Unidos . Ele destacou a saída do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde e defendeu aumentos nos impostos sobre parceiros comerciais como México, Canadá e China. Trump elogiou Elon Musk pelos esforços para reduzir gastos do governo e prometeu encerrar a guerra na Ucrânia. Em uma mensagem conciliatória, leu um agradecimento do presidente ucraniano. O discurso gerou aplausos dos republicanos e protestos dos democratas. Um deputado chegou a ser retirado do plenário por interromper Trump.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro