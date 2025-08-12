Trump propõe troca territorial para encerrar conflito Ucrânia-Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou planos para discutir a resolução do conflito entre Ucrânia e Rússia em uma conversa telefônica com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ele sugeriu que a troca de territórios poderia ser uma solução viável para alcançar a paz entre as nações.
Até agora, nem Ucrânia nem Rússia aceitaram essa proposta de troca territorial. Além disso, Trump se encontrará com o presidente russo Vladimir Putin no Alasca na próxima sexta-feira.
