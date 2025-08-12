Trump propõe troca territorial para encerrar conflito Ucrânia-Rússia Presidente dos EUA planeja conversas com líderes de Ucrânia e Rússia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou planos para discutir a resolução do conflito entre Ucrânia e Rússia em uma conversa telefônica com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ele sugeriu que a troca de territórios poderia ser uma solução viável para alcançar a paz entre as nações.

Até agora, nem Ucrânia nem Rússia aceitaram essa proposta de troca territorial. Além disso, Trump se encontrará com o presidente russo Vladimir Putin no Alasca na próxima sexta-feira.

Veja também

‌



Itamaraty vê cancelamento de reunião como atitude do governo Trump para evitar negociações

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Secretário do Tesouro dos EUA cancela reunião com Haddad Desaparecimento de quatro homens no Paraná completa uma semana Garoto do Piauí de 3 anos se torna membro da sociedade dos superdotados Casal reage a assalto e é baleado na Grande São Paulo Tetraplégico recebe bolsa de estudo e sonha com nova vida profissional Explosão em fábrica de explosivos deixa mortos e desaparecidos na Grande Curitiba Trump diz que Ucrânia e Rússia terão que trocar territórios pelo fim da guerra Motorista de aplicativo é esfaqueado durante tentativa de roubo Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, é preso em operação do Ministério Público CT do Palmeiras é alvo de ataque com fogos de artifício em São Paulo Turistas britânicos caem no golpe do ‘Boa Noite Cinderela’ no Rio de Janeiro Polícia prende quadrilha que clonava controles e invadia condomínios de luxo em São Paulo Lula e Alckmin definem nesta segunda (11) pacote de socorro a empresas afetadas por tarifas dos EUA Pré-candidato colombiano Miguel Uribe morre após atentado a tiros EUA avaliam participação de Zelensky em reunião entre Trump e Putin Fala Esporte: Santos vence Cruzeiro de virada no Mineirão Corpo de Arlindo Cruz é enterrado no Rio de Janeiro Terremoto na Turquia deixa um morto e 20 feridos Faustão é extubado e já respira sem aparelhos Luciana Gimenez testa limpeza de Tóquio e caminha com meias brancas pela cidade

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!