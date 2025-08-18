Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Trump se encontra com Zelensky em meio a tensões com a Rússia

Líderes europeus participarão de reuniões subsequentes em Washington

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Nesta segunda-feira (18), Donald Trump se reunirá em Washington com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky às 14h. Em seguida, às 15h, ele encontrará líderes europeus como o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e outros na Casa Branca.

O encontro ocorre após uma reunião recente de Trump com Vladimir Putin no Alasca, onde foram discutidas garantias de segurança para a Ucrânia. Durante as negociações, Trump sugeriu que Zelensky considere ceder a Crimeia e evitar a adesão à OTAN.

Veja também


Fala Brasil playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.