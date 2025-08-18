Trump se encontra com Zelensky em meio a tensões com a Rússia

Nesta segunda-feira (18), Donald Trump se reunirá em Washington com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky às 14h. Em seguida, às 15h, ele encontrará líderes europeus como o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e outros na Casa Branca.
O encontro ocorre após uma reunião recente de Trump com Vladimir Putin no Alasca, onde foram discutidas garantias de segurança para a Ucrânia. Durante as negociações, Trump sugeriu que Zelensky considere ceder a Crimeia e evitar a adesão à OTAN.
