Veja como evitar que a compra de um veículo usado se transforme em pesadelo Procon-SP registrou quase 12 mil queixas de compradores de carro em 2024; especialista dá dicas valiosas para evitar dor de cabeça Fala Brasil|R7 21/01/2025 - 14h06 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h06 )

Contratar uma revisão especializada antes de adquirir um seminovo pode ser a saída para evitar dores de cabeça Reprodução/RECORD

Comprar um veículo usado é um hábito comum entre os brasileiros, mas o que muitas vezes aparenta ser um bom negócio, na verdade, pode se transformar em um pesadelo. O Fala Brasil acompanhou a saga de um casal que teve um problema com a compra de um carro, e trouxe o parecer de um especialista sobre como evitar cair nesse tipo de enrascada.

A professora Luciana Oliveira e seu marido, o corretor de imóveis, Éder Lucas Oliveira, enfrentam atualmente problemas por conta de um veículo adquirido via uma agência de automóveis em São Paulo (SP). Financiado pelo casal em julho de 2024, o carro apresenta diversos defeitos: falta de parafusos em uma das rodas, luz do painel que não se apaga, peças soltas no motor, entre outras irregularidades.

Segundo a mulher, a agência foi notificada para fazer o reparo e o veículo chegou a ser levado três vezes para o conserto com um mecânico da agência, mas os defeitos persistiram: “Toda vez que o carro voltava para a nossa mão, no primeiro dia a gente já noticiava novamente o mesmo problema”, afirmou Éder à reportagem.

A partir daí, após os 90 dias de garantia, a empresa passou a recusar assistência ao casal. Procurada pela reportagem, a revenda negou as acusações e enviou um vídeo para a equipe da RECORD no qual mecânico mostrava as peças instaladas no carro: “Tudo novo aqui”, afirmou o profissional.

Luciana e Éder querem o reembolso total da compra, além da devolução imediata do veículo, já o vendedor afirma que a loja paga o conserto mediante um novo laudo técnico. Até o momento, ninguém chegou a um acordo.

Em 2024, o Procon-SP registrou quase 12 mil reclamações de consumidores que compraram veículos com algum tipo de problema. Patrícia Álvares, assessora técnica da instituição alerta: “O carro ser seminovo não quer dizer que não tenha direito de garantia!”.

Vazamento de óleo, pastilha de freio com defeito e problemas na quilometragem estão entre as questões que o engenheiro mecânico Dênis Marum já sabe identificar de cara. À reportagem, ele aconselhou: “Olhar os pneus, para ver se não há algum tipo de desgaste irregular e [também] verifico se a fumaça do escapamento não está muito acinzentada”.

O consumidor deve procurar orientação de um especialista para fazer um check-up na hora da compra, ainda que custe um valor extra. O engenheiro garante que vale a pena, principalmente pela dor de cabeça que será poupada.

Para Dênis, é importante verificar se o carro já fez uma manutenção preventiva, por isso a importância da vistoria: “Se ele bateu, se teve uma colisão grande, se entortou alguma estrutura, ou o teto”, declarou.

Confira a reportagem:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.