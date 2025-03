Veja o que se sabe sobre o caso da menina que caiu de prédio na zona leste de São Paulo Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/03/2025 - 10h05 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma criança de 11 anos morreu após cair do 8º andar de um prédio na zona leste de São Paulo. Heloisa teria discutido com a mãe antes da queda. Após a briga, ela foi para o quarto que dividia com a irmã mais velha. A janela do quarto não tinha grade de proteção. O caso foi registrado como morte suspeita pela Secretaria da Segurança Pública e testemunhas serão ouvidas para esclarecimentos.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro