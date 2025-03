Veterinária explica razões para doar cães de Letícia Sabatella Adriene Firmo relata condições inadequadas dos animais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 10h55 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h55 ) twitter

Veterinária explica por que decidiu colocar cachorros da atriz Letícia Sabatella para adoção

A veterinária Adriene Firmo doou os cães Bebê e Bertoldo, pertencentes à atriz Letícia Sabatella e ao ator Daniel Dantas, após cuidar deles por quatro anos no sítio do casal no interior do Rio de Janeiro. Adriene afirmou que os animais enfrentavam problemas frequentes com carrapatos e recebiam alimentação insuficiente.

Durante uma entrevista exclusiva ao programa Fala Brasil, Adriene mencionou que tomou essa decisão devido às condições preocupantes em que encontrou os cães, incluindo a necessidade de pagar por danos causados por um dos animais e a falta de apoio alimentar adequado. Ela também arcou com despesas de hospedagem dos cães enquanto Letícia estava em Curitiba (PR) cuidando da mãe doente e Daniel passava por tratamento médico.

A situação veio à tona quando Letícia Sabatella divulgou nas redes sociais que os cães foram doados sem seu consentimento. A assessoria de imprensa da atriz prometeu uma nota oficial sobre o caso. Um outro veterinário envolvido no cuidado dos animais afirmou não ter presenciado maus-tratos durante suas visitas ao sítio.

