Veterinário realiza tomografia em carpa de 23 anos

Luiz, especialista em animais exóticos, atende peixe por suspeita de tumor

Conheça o veterinário que atende bichos diferentões

Um veterinário especializado em animais não convencionais realizou um exame de tomografia em uma carpa de 23 anos devido a problemas de flutuação suspeitos de serem causados por um tumor. Durante o procedimento, a carpa foi anestesiada e entubada para garantir respiração adequada.

O exame resultou em uma imagem tridimensional que confirmou a presença do tumor, iniciando assim o tratamento necessário. As imagens do exame ganharam destaque nas redes sociais devido ao caráter incomum do atendimento. Luiz, o veterinário responsável, também atende outros animais exóticos como araras ameaçadas de extinção e uma salamandra axolote com gastrite.

