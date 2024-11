14 pessoas perdem a visão após mutirões de catarata no Pará e Rio Grande do Norte

No Pará e no Rio Grande do Norte, 14 pessoas perderam a visão ou um dos olhos após cirurgias de catarata. A falta de higiene nos centros cirúrgicos é apontada como uma das causas das infecções. Em Icoaraci, região metropolitana de Belém, uma clínica particular realizou 81 cirurgias entre junho e julho deste ano. Dentre os pacientes operados nesse período, 24 apresentaram infecção ocular e cinco necessitaram da retirada do globo ocular.