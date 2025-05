30 armas são roubadas de clube de tiro em São Paulo

Um clube de tiro em São Paulo foi alvo de um roubo, onde criminosos levaram cerca de 30 pistolas, causando um prejuízo estimado em R$ 100 mil. O filho do proprietário foi abordado por quatro assaltantes ao abrir o portão. Dois deles o obrigaram a abrir um cofre. Quando resistiu em abrir um segundo cofre, foi baleado na mão. O carro dos criminosos foi flagrado por câmeras de segurança do local. A polícia está investigando o caso e a vítima já recebeu atendimento médico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!