A Família ao Pé da Cruz acontece em todos os templos da Universal pelo Brasil e mundo

Milhares de pessoas estão reunidas na Arena Pacaembu em São Paulo para o evento A Família ao Pé da Cruz, que busca restaurar laços familiares. Com o mesmo propósito, o evento ocorre em outras localidades, como no Maracanã no Rio de Janeiro , no multipalco do Parque Eduardo Gomes em Canoas e no Templo Solo Sagrado em Brasília , além dos muitos templos da Universal pelo mundo.



