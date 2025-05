Adolescente morre em acidente de moto aquática na Represa Billings, em SP

Um jovem de 17 anos morreu após cair de uma moto aquática na Represa Billings, localizada no limite entre São Bernardo do Campo e São Paulo . O corpo foi encontrado perto da margem, segundo informações do Corpo de Bombeiros, que relatou afogamento como a causa da morte. A Polícia Militar realizou uma perícia no local. O enterro do adolescente deve ocorrer nesta terça (27).



