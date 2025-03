Agente penitenciário é morto durante tentativa de assalto na Grande São Paulo

Um agente penitenciário de 49 anos foi morto durante uma tentativa de assalto em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo . Ele foi abordado por quatro homens em três motocicletas sem placas. Os criminosos roubaram a arma da vítima e abandonaram a moto dela no local. O policial levou um tiro no tórax e morreu após ser socorrido a um hospital da região. A polícia investiga as circunstâncias do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!