Alckmin diz que ideia do governo é resolver tarifaço até dia 31, sem precisar pedir adiamento

O primeiro dia de reuniões do comitê que analisa as tarifas dos Estados Unidos foi focado em diálogos. Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, se reuniu com a câmara americana de comércio para discutir soluções. A câmara pediu conversas entre os governos para evitar tarifas de 50%. A Confederação Nacional da Agricultura não compareceu à reunião e expressou preocupação em nota. O presidente da Confederação Nacional da Indústria pediu cautela nas ações.



