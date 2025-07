Alimentos que aquecem: veja dicas para espantar o frio

Nos dias frios, uma variedade de alimentos e bebidas pode ajudar a aquecer o corpo. Nas ruas, o chocolate quente lidera as preferências, oferecendo não só calor, mas também satisfação àqueles que apreciam um bom doce. Para as refeições, o caldo verde é uma escolha frequente, enquanto receitas tradicionais como a polenta também ganham espaço. Sopas são alternativas saudáveis, mas devem ser preparadas com cuidado para evitar calorias excessivas. Alimentos ricos em proteínas e gorduras saudáveis, como castanhas e amendoim, também são recomendados por ajudarem na produção de calor corporal.



