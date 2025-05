Amigos, colegas e parentes destacam legado de Nana Caymmi para a música brasileira

O corpo da cantora Nana Caymmi, morta na quinta-feira (1º), aos 84 anos, é velado nesta sexta-feira (2), no Theatro Municipal do Rio. A artista teve uma carreira marcada pela afinação, pelo timbre singular, e pelas parcerias com colegas como Tom Jobim e Gilberto Gil, com quem chegou a ser casada.



