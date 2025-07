Amigos e familiares prestam homenagem a Preta Gil

A cantora Preta Gil morreu aos 50 anos em Nova Iorque, lutando contra um câncer no intestino desde 2023. Em tratamento experimental nos EUA, ela planejava retornar ao Brasil, mas passou mal em uma ambulância a caminho do aeroporto e morreu no hospital. Preta era conhecida por sua alegria e presença intensa. Nas redes sociais, artistas e amigos prestaram homenagens emocionadas.



