Amigos e fãs se despedem do cantor Agnaldo Rayol

O corpo do cantor Agnaldo Rayol será enterrado nesta terça-feira (5), em São Paulo. Ele morreu aos 86 anos após sofrer uma queda dentro de casa. Nascido em maio de 1938 no Rio de Janeiro, Agnaldo se apresentou pela primeira vez na infância e teve uma carreira que durou mais de 70 anos no cinema e na TV. Agnaldo enfrentava problemas de saúde; ele tinha dificuldade para andar desde que quebrou uma perna em 2022 e passou 11 dias internado no ano passado devido a uma pneumonia. Após a queda recente, ele foi levado ao hospital na zona norte de São Paulo com lesões na cabeça. Chegou a receber atendimento emergencial na UTI. mas não resistiu. Colegas da música como Ronnie Von e Sérgio Reis destacaram a voz marcante e o legado que Agnaldo deixa para a arte brasileira.