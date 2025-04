Análise de perito confirma que carro que atropelou jovens em SP estava em alta velocidade

O Fala Brasil levou as imagens do atropelamento que resultou na morte das jovens Isabelli Helena de Lima Costa e Isabela Priel Regis para análise não oficial de um perito forense. Ricardo Capozzi diz que o veículo estava a uma velocidade estimada de 72 por hora em uma via que o limite é de 60 quilômetros por hora.



O motorista Brendo dos Santos foi indiciado por homicídio com dolo eventual e ficará preso até análise de pedido de habeas corpus. Ele acumula infrações de trânsito, tinha mais de 80 pontos na carteira de habilitação e teria licença para dirigir suspensa na próxima segunda-feira (14).



