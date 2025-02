Aparência abatida de Joelma chama atenção para necessidade de evitar cansaço extremo

No final de semana, a cantora Joelma preocupou os fãs ao chegar com aparência abatida em Vitória (ES). Sua assessoria informou que o cansaço era devido a ensaios para um novo DVD. O radialista Leonardo Duarte, que não é cantor, mas enfrenta exaustão após anos de trabalho intenso, decidiu se demitir para melhorar sua vida. Especialistas discutem as consequências da sobrecarga de trabalho e oferecem dicas para equilibrar vida profissional e pessoal.