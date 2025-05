Após acidente com morte, Justiça de São Paulo reforça proibição do serviço de mototáxi

Após a morte de Larissa Torres, de 22 anos, a Justiça intensificou a proibição do mototáxi em São Paulo . O incidente fatal ocorreu quando João Pedro Paz, embriagado, abriu a porta de um carro, colidindo com a motocicleta onde Larissa estava na garupa. A jovem foi lançada contra outro veículo e não sobreviveu. As empresas de mototáxi anunciaram a suspensão de seus serviços, mas ressaltam a necessidade de debater a regulamentação da atividade, devido à praticidade que oferece.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!