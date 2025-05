Artrose atinge 15 milhões de brasileiros e projeção da OMS gera preocupação global

A artrose é uma doença que provoca o desgaste das articulações e atinge 15 milhões de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. A condição, comum entre idosos, gera dor, limita movimentos e pode exigir atendimento emergencial. A OMS estima que, até 2050, um bilhão de pessoas poderão sofrer com a doença no mundo. O tratamento envolve fisioterapia, exercícios de baixo impacto e, em casos graves, cirurgia. A prevenção passa por boa postura, alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas.



